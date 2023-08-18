قبلي: تواصل الحملة الجهوية لمداواة الواحات ضد آفة عنكبوتة الغبار

تتواصل بمختلف واحات ولاية قبلي حملة للمداواة العلاجية ضد آفة عنكبوتة الغبار المعروفة محليا "ببوفروة" موجّهة لصغار الفلاحين باستعمال كمية من الادوية تم اقتناءها عن طريق المجلس الجهوي لولاية قبلي.

وأوضح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إبراهيم الجلولي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه الحملة التي انطلقت منذ مطلع الاسبوع الجاري ستشمل عددا هامّا من الواحات بمختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار معاضدة مجهودات صغار الفلاحين في مداواة هذه الآفة، مشيرا إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تستعمل في هذه الحملة 416 لترا من الادوية تم اقتناؤها من قبل المجلس الجهوي للولاية باعتمادات تقدر بـ 100 الف دينار.

وأضاف المصدر ذاته أن حملة المداواة ضد آفة عنكبوتة الغبار تندرج في اطار البروتوكول الذي وضعته وزارة الفلاحة لمكافحة هذه الافة التي ألحقت أضرارا بصابة التمور خلال المواسم الثلاثة الاخيرة، وذلك عبر تنظيف الواحة بعد عملية جني صابة الموسم الفارط، مع القيام بتدخل وقائي عن طريق مادة البخارة اثر مرور 20 يوما من الفروغ من عملية تلقيح العراجين، والقيام بالتدخلات العلاجية عن طريق المواد الكيميائية عند تسجيل بؤر للاصابة.

وأكّد ابراهيم الجلولي أن عملية التصدّي لآفة عنكبوتة الغبار في تحسّن من سنة لأخرى للحدّ من أضرارها حيث تم خلال هذه السنة القيام بالمداواة الوقائية لـ 19 الف هكتار لمرة واحدة، و9 الاف هكتار لمرتين عن طريق مادة البخارة.