بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع، الممتد من 14 أوت إلى 18 أوت 2023، على منحى سلبي ليسجل مؤشرها المرجعي، توننداكس، تراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 71ر8883 نقطة.

وبلغ حجم التداول الجملي قيمة 1ر15 مليون دينار، بمعدل تداول ب3 مليون دينار للحصة الواحدة، دون تسجيل أي عملية تبادل كتل، وفق تحليل الوسيط بالبورصة" التونسية للأوراق المالية".

كما أشارت المعطيات ذاتها، إلى أن أداء توننداكس سجل تطوّرا بنسبة 5ر9 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

وتصدر سهم بيت الإيجار المالي التونسي السعودي قائمة الارتفاعات وزادت قيمته، على امتداد الأسبوع، بنسبة 7ر14 بالمائة وبلغ سعره 190ر2دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 311 ألف دينار.



...



كما ارتفع سهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 3ر5 بالمائة (360ر77د). وقدّرت المبادلات على السهم ب213 ألف دينار.

في المقابل، تراجع سهم سوتمايل بنسبة 3ر12 بالمائة (140ر2 د).

واستأثر سهم بنك الأمان بأكبر حجم تداول خلال الأسبوع، بقيمة 8ر2 مليون دينار ما يعادل 5ر18 بالمائة من الحجم الجملي للتداول.