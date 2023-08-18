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سقوط فتاة من الطابق الثامن لعمارة بسوسة.. إيداع 3 أشخاص السجن

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 15:13 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة أمس بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من أجل تهم القتل العمد مع سابقية الإضمار واستهلاك مواد مخدّرة وإعداد محل لذلك، حسب إفادة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة هشام بسباس لاذاعة موزاييك.

وتعود أطوار الواقعة الى وفاة عشرينيّة خلال الليلة الفاصلة بين 14 و 15 أوت اثر سقوطها من الطابق الثامن لعمارة بشارع الطيب المهيري بسوسة.

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وأضاف بسباس أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المتوفاة تحمل آثار عنف، كما أكّدت التحاليل المجراة على الموقوفين استهلاكهم لمادة الكوكايين.


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