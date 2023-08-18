وزارة السياحة: وفود قرابة 114 ألف سائح من مختلف الجنسيات الى تونس عبر رحلات بحرية منذ بداية السنة الحالية إلى حدود 17 أوت 2023

وفد قرابة 114 ألف سائح من مختلف الجنسيات إلى تونس، منذ بداية السنة الحالية الى حدود 17 أوت 2023، على غرار الأمريكية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، عبر 26 رحلة سياحية بحرية.



و ينتظر قدوم 18 رحلة إضافية، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة السياحة، ليبلغ العدد الجملي 44 رحلة إلى موفى سنة 2023.

وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين قد التقى، بوفد من مهنيي السياحة البحرية، واطلع على سير نشاط الرحلات السياحية البحرية وظروف قدوم مختلف البواخر السياحية إلى تونس وأهم الجنسيات على متنها ومختلف المسالك السياحية المقترحة للغرض.



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