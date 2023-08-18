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الحارس التونسي رامي الجريدي ينضم الى فريق أف سي لوبمباتشي الكونغولي

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 14:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن الحارس رامي الجريدي انضمامه الى فريق أف سي لوبمباتشي الكونغولي.
وستكون هذه هي التجربة الاحترافية الأولى لرامي الجريدي صاحب الـ 38 عاما، خارج تونس.
يذكر أنّ الحارس رامي الجريدي لعب لفائدة أكثر من فريق تونسي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، على غرار الترجي الرياضي والملعب التونسي والنادي الصفاقسي .
و كانت آخر تجربة احترافية له الموسم الماضي مع أولمبيك سيدي بوزيد.


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