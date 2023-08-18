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جندوبة: أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية نهج الجامع ببوسالم يعربون عن تخوّفهم من تأخّر استكمال أشغال تهيئة وصيانة مدرستهم

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 14:36 قراءة: 1 د, 14 ث
      
وصف عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية نهج الجامع ببوسالم اشغال التهيئة والاحداث التي شملت بعض مكونات المدرسة والتي انطلقت مع مطلع شهر جويلية المنقضي بالبطيئة، وطالبوا، اليوم الجمعة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بضرورة التسريع في استكمال الاشغال الهادفة الى توسعة الفضاء الإداري وإحداث قاعة وتهيئة المرافق الصحية، وذلك حتى يتسنى لأبنائهم العودة الى دراستهم في ظروف مقبولة وتجنيبهم قلق الاتربة والضجيج.

في المقابل، أوضحت المندوبة الجهوية للتربية بجندوبة، ريم المعروفي، أن الاشغال التي انطلقت بمدرسة نهج الجامع ببوسالم، والتي فرضتها عوامل الاكتظاظ وتقادم بعض المكونات، بصدد الاستكمال وان المندوبية اعدت ثلاث سيناريوهات لتامين العودة المدرسية في هذه المدرسة دون تأخير.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انها ستقوم مطلع الأسبوع القادم بزيارة ميدانية للمدرسة وستعقد بناء على ذلك جلسة مع كافة الأطراف المتدخلة بما في ذلك الطرف البيداغوجي للنظر في الحلول الضامنة لاستئناف الدروس حتى وان اقتضى الامر الاستعانة ببعض المدارس القريبة والمنتصبة داخل ذات المدينة.
...


من جهته، استبعد الكاتب العام المساعد للاتحاد المحلي للشغل ببوسالم وعضو هيئة التدريس بذات المدرسة، فوزي الطرخاني، ان تستكمل المقاولة المكلفة اشغال التهيئة والصيانة التي شملت عددا من مكونات المؤسسة قبل العودة المدرسية في ظل حجم الأشغال ودقتها.
واعتبر أنه لا يمكن الاستعانة بالاقسام العلوية التي لم تطلها الاشغال ومن الضروري البحث عن حلول اخرى وهي ممكنة، لافتا الى ان هناك مساع قائمة بين نقابة التعليم الاساسي ومندوبية التربية لايجاد حلول تضمن العودة دون تعطل.
ويعود تأسيس مدرسة نهج الجامع المحدثة بقلب مدينة بوسالم والتي يزاول نحو 700 تلميذ دراستهم فيها الى سنة 1961.


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