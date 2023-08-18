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مهرجان سليانة الدولي : الفنان نوردو يمتع الآلاف من الجماهير وسط تنظيم محكم

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 10:38 قراءة: 1 د, 22 ث
      
ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان سليانة الدولي كان الجمهور على موعد في سهرة أمس الخميس مع عرض للفنان "نوردو" الذي اعتلى لأول مرة ركح مهرجان سليانة الدولى تحت هتاف كبير من الجماهير ووابل من التصفيق.
العرض الذي احتضنه معهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة، دام حوالي ساعتين وكان مسبوقا بطوابير طويلة جدا أمام فضاء العرض منذ الساعة السابعة مساء، حيث حرص الجمهور، من مختلف الشرائح العمرية، على أن يكون في الموعد ويحجز أماكن على مقربة من الفنان. وقد حضر أكثر من 3 ألاف شخص (خاصة من الشباب) حسب تقديرات مصادر أمنية لـ"وات".

ولم يخيب الفنان مروان "نوردو"، واسمه الحقيقي مروان الجبالي، انتظارات جمهور مهرجان سليانة الدولى وقدم له باقة من أشهر أغانيه منها "عربوش" و"نبات نحارب" و"يا دنيا" و"غريبة"و"بلي صار علي" فضلا عن أغنية خلوني لGGA وكان مرفوقا في بعض أغانيه بلوحات راقصة أثثها 4 شباب.
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وأفاد الفنان في تصريح ل"وات" أن لسانه يعجز عن وصف سعادته بلقاء جمهور ولاية سليانة خاصة وأنه أصيل الجهة معربا عن استعداده لأن يحيي عروضا مجانية لفائدة الجهة، كما نوه بالتنظيم المحكم الذي ميز هذه السهرة.

ولفت نوردو إلى أن الجماهير التي حضرت بكثافة في سهرته تستحق مسرح هواء طلق، خاصة وأن عددا من الأشخاص تعذر عليهم الدخول نظرا لمحدودية طاقة استيعاب الفضاء.

وأجمع الكثير من الحاضرين في تصريحات ل"وات" على أن حفل" نوردو " "كان ناجحا 100 بالمائة"، نظرا لحسن التنظيم رغم العدد الكبير للحاضرين، ولاحظوا أن طاقة استيعاب الفضاء (المعهد) غير كافية، مطالبين السلط الجهوية والمركزية بالإسراع في إنجاز مسرح هواء طلق.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان سليانة الدولى تختتم يوم الاثنين القادم بعرض "الزيارة" بقيادة سامي اللجمي.


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