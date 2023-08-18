مهرجان سليانة الدولي : الفنان نوردو يمتع الآلاف من الجماهير وسط تنظيم محكم

ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان سليانة الدولي كان الجمهور على موعد في سهرة أمس الخميس مع عرض للفنان "نوردو" الذي اعتلى لأول مرة ركح مهرجان سليانة الدولى تحت هتاف كبير من الجماهير ووابل من التصفيق.

العرض الذي احتضنه معهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة، دام حوالي ساعتين وكان مسبوقا بطوابير طويلة جدا أمام فضاء العرض منذ الساعة السابعة مساء، حيث حرص الجمهور، من مختلف الشرائح العمرية، على أن يكون في الموعد ويحجز أماكن على مقربة من الفنان. وقد حضر أكثر من 3 ألاف شخص (خاصة من الشباب) حسب تقديرات مصادر أمنية لـ"وات".



ولم يخيب الفنان مروان "نوردو"، واسمه الحقيقي مروان الجبالي، انتظارات جمهور مهرجان سليانة الدولى وقدم له باقة من أشهر أغانيه منها "عربوش" و"نبات نحارب" و"يا دنيا" و"غريبة"و"بلي صار علي" فضلا عن أغنية خلوني لGGA وكان مرفوقا في بعض أغانيه بلوحات راقصة أثثها 4 شباب.



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