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سيدي بوزيد: أهالي بئر عمامة من معتمدية بئر الحفي يحيون الذكرى الثامنة لاستشهاد الوكيل الزين يوسفي

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
احيى مساء يوم الخميس عدد من أهالي منطقة بئر عمامة من معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد الذكرى الثامنة لاستشهاد ابن المنطقة الوكيل الزين يوسفي في انفجار لغم بجبل مغيلة .

وتم بالمناسبة تحية العلم بحضور فصيل من الجيش الوطني والأمن الوطني ووالي الجهة وممثلي عدد من الإدارات الجهوية.

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وقد مثلت المناسبة فرصة أثار خلالها الأهالي عددا من النقائص التي تعاني منها المنطقة على غرار رداءة المسالك الفلاحية والنقص في الماء الصالح للشراب وافتقاد المنطقة لمكتب للبريد اضافة الى تدعيم القطاع الصحي وبناء مدرسة إعدادية.


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