رئيس الحكومة يعرب خلال لقائه بوزير التربية عن حرصه على إنجاح العودة المدرسية المقبلة

أعرب رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال لقاء جمعه اليوم الخميس بوزير التربية محمد علي البوغديري، بقصر الحكومة بالقصبة، عن حرصه على ضرورة إنجاح العودة المدرسية المقبلة وتوفير كل الضمانات اللازمة حتى تنطلق في أحسن الظروف.



من جانبه، أطلع وزير التربية محمد علي البوغديري رئيس الحكومة على ظروف عمل وزارة التربية والإجراءات المتخذة لتحسين أدائها، حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة مساء اليوم على صفحتها فايس بوك.





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وكان رئيس الحكومة قد عقد عقب توليه منصب رئاسة الحكومة في 02 أوت الجاري سلسلة من اللقاءات جمعته بكل من وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، فضلا عن مفتي الجمهورية التونسية سماحة الشيخ هشام بن محمود.



