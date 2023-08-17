حركة مشروع تونس تطالب وزير الداخلية والسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقر الحزب من السرقات المتكررة

طالبت حركة مشروع تونس، اليوم الخميس، السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقر الحزب وإيقاف المعتدين الذين صاروا تقريبا يقتحمون ويسرقون المقر في وضح النهار، وفق بيان أصدرته.



وأفادت الحركة أن مقرها الرئيسي، الموجود على طريق رئيسي في حي سكني وتجاري بالمنزه السادس، تعرض منذ فيفري الماضي إلى غاية 15 أوت الجاري إلى 5 عمليات خلع وسرقة وتلاعب بمحتوياته ووثائقه وأرشيفه.





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وأضافت الحركة أن الاعتداءات على مقر الحزب امتدت مؤخرا لتشمل تجهيزات المقر بما فيها الأنابيب الصحية والأبواب مشيرة إلى أنه بالرغم من إخطار السلطات الأمنية وحضورها إثر كل عملية سرقة وتحرير محضر فإنها لم توفر الحماية للمقر ولم تقم بتتبع المعتدين.



ودعا الحزب وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته للسلط المختصة بتعقب الجناة .