Babnet

وزارة النقل تعلن عن الغاء اضراب مرتقب للاسلاك العاملة بمطار المنستير/الحبيب بورقيبة الدولي بعد التوصل الى اتفاق

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 17:07 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت وزارة النّقل، الخميس، عن إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية من مختلف الأسلاك العاملين بمطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي المبرمج يومي 22 و 23 اوت 2023

واكدت الوزارة ان الغاء الاضراب، الذي دعا له الإتحاد الجهوي للنقل بالمنستير، تم إثر جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وممثلي الجامعة العامة للنقل وأعضاء من الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير

...

ونظرت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الفرع الجامعي للنقل بالمنستير والنقابات الأساسية بمطار المنستير، في نشاط مجمع الخطوط التونسية بقاعدة مطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي والسبل الكفيلة بتطويره

واكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة المحافظة على نشاط الخطوط التونسية على مستوى مطار المنستير وفق استراتيجيات الشركة ومخططاتها التجارية.

وأكّد المجيدي، من جانبه، أهمية قطاع النّقل الجوي وحرص الوزارة على تطوير هذا القطاع في إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المطارات بكل جهة.

ولاحظ أن الهدف يكمن في إيجاد حلول دائمة وعملية لمختلف الإشكاليات تكفل مصالح الدولة التونسية وتؤمن استمرارية المرفق العام وتحافظ على مكاسب الأعوان ومناخ سليم للإستثمار.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271671


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
39°-26
36°-27
33°-24
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (17 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 août)   852,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*