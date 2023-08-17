وزارة النقل تعلن عن الغاء اضراب مرتقب للاسلاك العاملة بمطار المنستير/الحبيب بورقيبة الدولي بعد التوصل الى اتفاق

أعلنت وزارة النّقل، الخميس، عن إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية من مختلف الأسلاك العاملين بمطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي المبرمج يومي 22 و 23 اوت 2023



واكدت الوزارة ان الغاء الاضراب، الذي دعا له الإتحاد الجهوي للنقل بالمنستير، تم إثر جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وممثلي الجامعة العامة للنقل وأعضاء من الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير





...



ونظرت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الفرع الجامعي للنقل بالمنستير والنقابات الأساسية بمطار المنستير، في نشاط مجمع الخطوط التونسية بقاعدة مطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي والسبل الكفيلة بتطويره



واكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة المحافظة على نشاط الخطوط التونسية على مستوى مطار المنستير وفق استراتيجيات الشركة ومخططاتها التجارية.



وأكّد المجيدي، من جانبه، أهمية قطاع النّقل الجوي وحرص الوزارة على تطوير هذا القطاع في إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المطارات بكل جهة.



ولاحظ أن الهدف يكمن في إيجاد حلول دائمة وعملية لمختلف الإشكاليات تكفل مصالح الدولة التونسية وتؤمن استمرارية المرفق العام وتحافظ على مكاسب الأعوان ومناخ سليم للإستثمار.



