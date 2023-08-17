أنماط موسيقية متنوعة في الدورة السادسة من مهرجان الجم لموسيقى العالم

تُقام الدورة السادسة لمهرجان الجم لموسيقى العالم من 20 أوت إلى 2 سبتمبر 2023 في المسرح الدائري بالجم وفي محيطه.

وعقدت "جمعية السياحة الثقافية، التراث والتنمية" منظمة هذه التظاهرة، ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، كشفت خلالها عن برنامج هذه الدورة التي تتميّز ببرمجة ثمانية عروض من أنماط موسيقية متنوعة تُراوح بين الجاز والريغي والبلوز والريغي والموسيقى الصوفية والهيب هوب.



وتستهلّ هذه الدورة بعرض تونسي يُحييه الفنان سفيان سفطة. وبالنسبة إلى العروض التونسية الأخرى التي تسجّل مشاركتها في هذه الدورة فهي مجموعة أولاد الجويني (25 أوت) و"اركز هيب هوب" (28 أوت) ومرتضى الفتيتي (30 أوت) ثمّ عرض الزيارة في الاختتام يوم 2 سبتمبر.



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أما العروض العالمية والبالغ عددها 3 عروض، فهي "Dee Ray and Dream Ladies" يوم 22 أوت، يليها يوم 24 أوت عرض "Gospel life rejoice" وعرض "les kings des guitares Gipsy" يوم 26 أوت.



وتحدّث مدير هذه الدورة السادسة من مهرجان الجم لموسيقى العالم بديع شعبان عن بعض الصعوبات التي رافقت تنظيم هذه الدورة. وذكر من أهمها محدودية الدعم المالي الذي تقدّمه وزارتيْ الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية وتأخّر صرفه ممّا ينعكس سلبا على سير البرمجة.