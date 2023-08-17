استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 3 هكتارات في ولاية جندوبة

أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية استرجاع عقار فلاحي دولي، الخميس، يمتد على مساحة 3 هكتارات في منطقة "سوق السبت" من ولاية جندوبة.



وأوضحت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، ان عملية الاسترجاع تمت اثر تنفيذ حكم قضائي، مشيرة الى تسليم هذا العقار الدولي إلى المركب الفلاحي في شمتو، التابع لديوان الأراضي الدولية، للتصرف فيه بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال حسب التراتيب القانونية المعمول بها.

