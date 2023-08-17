إحداث مركب علمي ثقافي جديد بقرية "أس و أس" قمرت تكريما لذكرى الشيخ عثمان بطيخ

نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" قمرت بالشراكة مع جمعية روتاري تونس المدينة اليوم الخميس ندوة صحفية للتعريف بالمركب العلمي الثقافي الجديد الذي تم إحداثه صلب القرية تحت اسم "فضيلة الشيخ عثمان بطيخ".



وبينت رئيسة لجنة الأعمال الخيرية بجمعية روتاري كريمة بطيخ خلال هذه الندوة الصحفية أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى إحياء ذكرى الشيخ عثمان بطيخ أول من أذن بإعطاء زكاة الفطر لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأس"



وبينت رئيسة لجنة الأعمال الخيرية بجمعية روتاري كريمة بطيخ خلال هذه الندوة الصحفية أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى إحياء ذكرى الشيخ عثمان بطيخ أول من أذن بإعطاء زكاة الفطر لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأس"

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وأضافت كريمة بطيخ في تصريح ل(وات) أن المركب الجديد ستكون له أبعاد ثقافية وعلمية وسيوفر تكوينا، لأطفال القرية وكذلك الى المنقطعين عن الدراسة من مدينة قمرت والمناطق المجاورة لها، في مجالات مختلفة على غرار الروبوتيك وبرامج الحاسوب والإعلامية والإبداع السينمائي لمختلف الشرائح العمرية مشيرة الى أنه سينطلق في النشاط بداية من شهر أكتوبر القادم.



و أبرزت كريمة بطيخ أن الهدف من فتح الباب للعموم هو اتباع سياسة القرية التي تسعى إلى الانفتاح على الفضاء الخارجي وإدماج الآخرين في القرية والتعويل على نفسها الى جانب تدعيم قدرات الشباب في شتى المجالات لمدة 10 أسابيع بأسعار رمزية بالتعاون مع جامعات عمومية وخاصة.



ولفتت الى أن هذا المركب يضم عدة قاعات من بينها قاعة تعبير جسماني لممارسة رياضة اليوغا ومسرح بالإضافة إلى قاعة للعروض السينمائية ومكتبة وسيؤمن المركب بالإضافة إلى حصص التكوين والتدريس مجموعة من النوادي خلال العطل المدرسية و عطلة آخر الأسبوع لفائدة الأطفال والشباب.



وشددت كريمة بطيخ على أن هذا المشروع الثقافي العلمي يصبو إلى تعزيز قدرات الشباب وتسهيل إدماجهم داخل سوق الشغل فضلا عن توعيتهم وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر .



وأكدت بالمناسبة على ضرورة توجه الراغبين في التسجيل للانتفاع بخدمات هذا المركب، إلى قرية "أس و أس" قمرت أو الاتصال بجمعية روتاري.

