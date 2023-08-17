التليلي المنصري: من المنتظر أن تجري انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من ديسمبر القادم

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنه "من المنتظر أن يكون موعد انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم".

وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، لدى حضوره اليوم الخميس حفل تكريم المساهمين في المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخارطة الإدارية للبلاد التونسية بولاية صفاقس، أن "الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين".

وفي رده على إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه " حسب أجندة الهيئة وحسب القانون الانتخابي لسنة 2014، الذي مازال ساري المفعول، فإن الانتخابات الرئاسية أصبحت دورية معلومة بصفة مسبقة، ولذلك فإن الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده، أي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من سنة 2024)".