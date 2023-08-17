Babnet

عودة الوقفات الاحتجاجية للمجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت

Photo archives
Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 13:52 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قرر المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كونكت)، العودة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية وذلك ابتداء من يوم الاثنين 21 أوت 2023 أمام مقر وزارة التجارة بتونس

ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المجمع ، على خلفية عدم استجابة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به المجمع والمتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة وذلك منذ 7 أوت 2023 ، تاريخ انعقاد جلسة العمل التي جمعت بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثلين عن القطاع.
أخبار ذات صلة:
مجمع المخابز العصرية بكونكت يشرع اليوم في تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التجارة...

...

وكان المجمع قد أبرز في بلاغه، الوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة حسب وصفه ، التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي نتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أوت 2023 ، جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 1 أوت 2023.

وينص هذا القرار على التعليق الفوري لعمليات بيع الفارينة الرفيعة والسميد لفائدة محلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271656


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
39°-26
36°-27
33°-24
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (17 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 août)   852,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*