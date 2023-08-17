عودة الوقفات الاحتجاجية للمجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت

قرر المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كونكت)، العودة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية وذلك ابتداء من يوم الاثنين 21 أوت 2023 أمام مقر وزارة التجارة بتونس



ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المجمع ، على خلفية عدم استجابة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به المجمع والمتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة وذلك منذ 7 أوت 2023 ، تاريخ انعقاد جلسة العمل التي جمعت بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثلين عن القطاع.

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ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المجمع ، على خلفية عدم استجابة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به المجمع والمتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة وذلك منذ 7 أوت 2023 ، تاريخ انعقاد جلسة العمل التي جمعت بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثلين عن القطاع.

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وكان المجمع قد أبرز في بلاغه، الوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة حسب وصفه ، التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي نتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أوت 2023 ، جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 1 أوت 2023.



وينص هذا القرار على التعليق الفوري لعمليات بيع الفارينة الرفيعة والسميد لفائدة محلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية...

