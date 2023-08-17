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بطولة سينسيناتي للتنس : أنس جابر تلاقي الكرواتية دونا فيكيتش في ثمن النهائي

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ستلاقي اللاعبة التونسية أنس جابر المصانفة الخامسة عالميا اليوم الخميس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش في الدور ثمن النهائي لبطولة سينسيناتي للماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكانت "دونا فيكيتش" ازاحت فجر اليوم البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا المصنفة 18 عالميا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 3 - 6 و 6 - 3 و 6 - 4.

...

ويشار الى ان اللاعبتين سبق لهما ان تقابلتا في 4 مناسبات، حيث فازت أنس جابر بثلاثة مواجهات مقابل فوز وحيد لدونا فيكيتش.

ويعود آخر لقاء بين اللاعبتين الى سبتمبر 2019 ضمن منافسات الدور الأول لبطولة ووهان الصينية للمساترز ذات الـ 1000 نقطة حيث تفوقت أنس جابر بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 4 - 6 و 6 - 3 و 6 - 3.


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