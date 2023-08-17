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تونس تشارك في الدورة الاربعة والاربعين للصالون الدولي للسياحة بباريس من 3 الى 5 اكتوبر 2023

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
اعلن الديوان الوطني التونسي للسياحة، الخميس، عن مشاركة تونس في الدورة الاربعة والاربعين، للصالون الدولي للسياحة بباريس، المزمع انعقاده من 3 إلى 5 أكتوبر 2023 بباريس.

كما تعتزم تونس، وفق بلاغ صادر الخميس، عن الديوان الوطني التونسي للسياحة، المشاركة في الصالون الدولي للسياحة المقرر انعقاده بلندن من 6 الى 8 نوفمبر 2023.
وافاد الديوان في هذا الصدد، انه وقعت برمجة وتخصيص فضاء عرض خاص للمهنيين التونسيين، وذلك عن طريق المساهمة المالية، لضمان أفضل مشاركة لتونس وبأكثر نجاعة وفاعلية بهاتين التظاهرتين الهامتين.
...


ويتعين على مهنيي القطاع السياحي الراغبين في المشاركة في التظاهرتين المذكورتين، الاتصال بممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بباريس، عبر البريد الإلكتروني ontt.france@discovertunisia.com لسحب كراس شروط المشاركة وللاستفسار حول فضاءات العرض المتبقية (modules disponibles) ولتأكيد عملية الحجز بالصالون ، وقد تم ضبط آخر أجل للحجز يوم 31 أوت 2023.
كما دعا الديوان في ذات السياق، مهنيي قطاع السياحة، إلى الاتصال بممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بلندن عبر البريد الإلكتروني info@discovertunisia.uk لسحب كراس شروط المشاركة والاستفسار حول فضاءات العرض المتبقية ولتأكيد عملية الحجز بالصالون الدولي للسياحة ، ليقع تحديد يوم 30 سبتمبر 2023، آخر أجل للحجز.


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