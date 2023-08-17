اتفاق على فسخ العقد بين النادي البنزرتي و محمد علي الوريمي

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي واللاعب الدولي الاولمبي محمد علي الوريمي على فسخ العقد بالتراضي بينهما.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب ان الوريمي تلقى عروضا من بعض فرق الرابطة المحترفة الاولى لم يتم الحسم فيها بعد .

وكان محمد علي الوريمي ( 21 سنة) الذي تكون في الترجي الجرجيسي ولعب معه في كل الاصناف قد انتمى الى المنتخب التونسي للاواسط والمنتخب الاولمبي تحت اشراف ماهر الكنزاري.

والتحق في الموسم الماضي بالنادي البنزرتي