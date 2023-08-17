وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري ملفات التعاون الثنائي

تباحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى الجزائر، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.



واتفق الوزيران، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية، على ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب الى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين بما يُسهِمُ في إدخال مزيدٍ من الديناميكية على التّعاون الثنائي التونسي الجزائر.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



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