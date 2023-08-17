Babnet

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري ملفات التعاون الثنائي

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تباحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى الجزائر، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.

واتفق الوزيران، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية، على ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب الى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين بما يُسهِمُ في إدخال مزيدٍ من الديناميكية على التّعاون الثنائي التونسي الجزائر.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
...

أخبار ذات صلة:
الرئيس الجزائري يلتقي وزير الخارجية ويتسلم رسالة من الرئيس قيس سعيد...

وأدّى نبيل عمّار زيارة عمل الى الجزائر كمبعوث خاصّ لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، حيث أبلغه حرصه على مزيد تمتين أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في شتّى المجالات وترسيخ سنّة التشاور حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271638


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
38°-26
36°-27
33°-25
32°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*