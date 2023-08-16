وصول منحة الفيفا الخاصة بالاندية التي شارك لاعبوها في مونديال قطر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الاربعاء عن توصل حساباتها بالمنحة المحولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للاندية التي شارك لاعبوها مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم قطر 2022.





واوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان المبلغ الجملي للمنحة ناهز مليون و494 ألف و731 دولار ( 4 ملايين و576 ألف و428 دينار ، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ 16 أوت 2023 )، موزعة كالآتي:



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-الترجي الرياضي التونسي: 525 الف و 620 دولار ( مليون و609 الاف و293 دينار)

-النادي الافريقي: 312 الف و 87 دولار (955 ألف و516 دينار)

-النجم الرياضي الساحلي: 262 الف و 810 دولار ( 804 ألف 647 دينار)

-الاتحاد الرياضي المنستيري : 197 الف و 107 دولار ( 603 ألف 486 دينار)

- النادي الرياضي الصفاقسي: 197 الف و 107 دولار (603 ألاف 486 دينار)

واضافت الجامعة التونسية لكرة القدم ان هذه المبالغ لا تغطي جملة الديون المتعلقة بذمة كل فريق من الفرق المذكورة أعلاه لدى الجامعة والمتمثلة أساسا في التسبقة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات بطلب منها لتسوية بعض النزاعات والملفات العالقة بذمتها.

وذكرت الجامعة ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يقم الى حد الآن بتحويل القسط الأخير من منح مشاركة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري في المسابقات الافريقية والتي طالب الفريقان من الاتحاد الافريقي بتحويلها الى الجامعة التونسية لكرة القدم مقابل انتفاع الجمعيتين بطلب منها بتسبقة من الجامعة لتسوية بعض النزاعات و الملفات المتعلقة بالجمعيتين .



وانهت الجامعة انه فور تحويل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لهذه المنحة سوف يتم استخلاص المبلغ المتبقي من ديون الجمعيتين لدى الجامعة وفي صورة وجود رصيد إيجابي لأي ناد بعد استخلاص الدين المتعلق بذمته لدى الجامعة، سوف يقع تحويل المبلغ المتبقي إلى حساباته .