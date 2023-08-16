Babnet

بن عروس: نحو إحداث روضة بلدية بالمدينة الجديدة

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 20:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أفاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بن عروس كمال الوحيشي ، أن البلدية خصصت حوالي 700 ألف دينار لإحداث روضة بلدية بمواصفات عصرية بجهة المدينة الجديدة .
وأضاف الوحيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء إن البلدية كانت تقدمت بطلبي عروض في السابق لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بإعادة تهيئة وانجاز الروضة البلدية القديمة والتي تم استغلالها خلال السنوات الماضية كدائرة بلدية وذلك قبل الانتهاء من انجاز المقر الجديد العصري للدائرة البلدية بالمدينة ودخوله حيز النشاط .
وتابع الوحيشي ان طلبي العروض لم يحظيا بالقبول والبلدية تستعد في الوقت الراهن للاعلان عن طلب العروض الثالث وذلك بعد مراسلة وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للدخول معها في اتفاقية شراكة تمكن البلدية بعد انجاز المشروع من التجهيزات الخصوصية والموارد البشرية المختصة لتسسير الروضة والسهر على مختلف أنشطتها التربوية والتثقيفية والترفيهية وذلك وفق البرامج المقررة .
وتسعى البلدية من خلال إعادة إحياء الروضات البلدية وفق ذات المصدر إلى تمكين العائلات محدودة الدخل من إمكانية تسجيل أبنائهم في مؤسسات ماقبل الدراسة بمعاليم تسجيل معقولة وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل الدخول إلى الدراسة .
...

وفي صورة نجاح التجربة تعتزم البلدية انجاز روضة بلدية ثانية في ذائرة بن عروس المدينة .
يذكر ان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت امضت في السابق اتفاقية شراكة مع بلدية الزهراء لانجاز روضة بلدية بحي برج الوزير في المركب القديم الذي تم تهيئته وإحداث عدة مرافق به


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271612


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 16 أوت 2023 | 29 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:12
16:08
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-25
38°-26
37°-28
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*