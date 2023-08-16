بن عروس: نحو إحداث روضة بلدية بالمدينة الجديدة

أفاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بن عروس كمال الوحيشي ، أن البلدية خصصت حوالي 700 ألف دينار لإحداث روضة بلدية بمواصفات عصرية بجهة المدينة الجديدة .

وأضاف الوحيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء إن البلدية كانت تقدمت بطلبي عروض في السابق لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بإعادة تهيئة وانجاز الروضة البلدية القديمة والتي تم استغلالها خلال السنوات الماضية كدائرة بلدية وذلك قبل الانتهاء من انجاز المقر الجديد العصري للدائرة البلدية بالمدينة ودخوله حيز النشاط .

وتابع الوحيشي ان طلبي العروض لم يحظيا بالقبول والبلدية تستعد في الوقت الراهن للاعلان عن طلب العروض الثالث وذلك بعد مراسلة وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للدخول معها في اتفاقية شراكة تمكن البلدية بعد انجاز المشروع من التجهيزات الخصوصية والموارد البشرية المختصة لتسسير الروضة والسهر على مختلف أنشطتها التربوية والتثقيفية والترفيهية وذلك وفق البرامج المقررة .

وتسعى البلدية من خلال إعادة إحياء الروضات البلدية وفق ذات المصدر إلى تمكين العائلات محدودة الدخل من إمكانية تسجيل أبنائهم في مؤسسات ماقبل الدراسة بمعاليم تسجيل معقولة وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل الدخول إلى الدراسة .



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وفي صورة نجاح التجربة تعتزم البلدية انجاز روضة بلدية ثانية في ذائرة بن عروس المدينة .

يذكر ان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت امضت في السابق اتفاقية شراكة مع بلدية الزهراء لانجاز روضة بلدية بحي برج الوزير في المركب القديم الذي تم تهيئته وإحداث عدة مرافق به