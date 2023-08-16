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تونس تنهي اجراءات المصادقة على 3 اتفاقيات مالية لتمويل الميزانية وتطوير قطاعي الحبوب والطرقات

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 17:23 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أنهت تونس اجراءات المصادقة على 3 اتفاقيات قروض لتعبئة موارد مالية خارجية من بينها قرض ممنوح من الحكومة السعودية لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ 400 مليون دولار امريكي بعد صدرو الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه الاتفاقيات.

وصدرت الأوامر الرئاسية المتعلّقة بهذه الاتفاقيات بالرائد الرسمي، عدد 93 لسنة 2023 ليوم 16 اوت 2023، بعد ان وقعت الحكومة في وقت سابق هذه الاتفاقيات وأقرها البرلمان بعضها خلال جلسات عامة انعقدت مؤخرا.

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وصادقت رئاسة الجمهورية على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ 400 مليون دولار امريكي.

وصادق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على اتفاق القرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023،للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب بنحو 87،1 مليون دولار.

وصدر بالرائد الرسمي كذلك القرار المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية القرض، المبرمة بالرباط بتاريخ 29 أفريل 2023، بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 16 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.


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