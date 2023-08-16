اريانة: افتتاح الدورة 33 للمهرجان الصيفي بسيدي ثابت

بعرض غنائي طربي افتتحت الفنانة سمية الحثروبي مساء أمس الثلاثاءء أولى سهرات الدورة 33 للمهرجان الصيفي بسيدي ثابت الذي يستمر إللى غاية يوم 21 أوت.

وسبق هذا العرض "تنشيط للشارع" أقامته فرقة ماجورات قلعة الأندلس، تلاه استعراض رياضي لجمعية "الكمبو" ومعرض اقتصادي وعرض فروسية لفرسان أولاد بن ساسي.

وتقدم اليوم الأربعاء لطيفة العويني عرضا موسيقيا بفضاء المهرحان بدار الشباب بسيدي ثابت وتسبقه مسابقات رياضية في عدد من الاختصاصات على غرار العدو الريفي والرياضات الدفاعية وكرة القدم.

ويتضمن برنامج غدا الخميس 17 اوت تنظيم عرض مسرحي للأطفال متبوع بعرض موسقي شبابي محلي يقدمه عدد من أبناء سيدي ثابت.



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ويختتم المهرجان يوم 21 أوت يعرض فروسية بمركض الخيول بسيدي ثابت ومسابقة في رياضة الكمبو وعرض إبداعات شبابية تليه سهرة موسيقية في الفنون الشعبية .