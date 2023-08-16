الاولمبي الباجي يتعاقد مع اللاعب ربيع الحمري

اعلن الاولمبي الباجي اليوم الاربعاء عن انتداب اللاعب السابق للملعب التونسي الجناح ربيع الحمري بعقد لمدة موسمين.

وكان فريق عاصمة السكر قد اشار في وقت سابق الى تعاقده مع اللاعب المالي علي سيسوكو لمدة موسمين.

ويشغل اللاعب علي سيسوكو، صاحب الـ 25 عاما، خطة متوسط ميدان دفاعي، وقد لعب سابقا في صفوف أولمبيك باماكو والملعب المالي.

ويستهل الأولمبي الباجي الموسم الرياضي 2023-2024 بمواجهة نادي ابو سليم الليبي يوم الاحد القادم ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.