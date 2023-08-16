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سيدي بوزيد: حجز 1300 كلغ من مادة السميد بمعتمديتي السوق الجديد ومنزل بوزيان

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالرقاب على إثر توفر معلومات عن ترويج مادة السميد خارج مسالك التوزيع بمداهمة منزل مشتبه به في معتمدية منزل بوزيان وبتفتيشه بعد استشارة النيابة العمومية تم العثور على أكياس من السميد يتولى صاحب المنزل بيعها بضعف ثمنها وذلك حسب بلاغ صادر عن ولاية سيدي بوزيد.
وتمت الإشارة أيضا الى انه بتفتيش مخزن عشوائي آخر بمنطقة الرميلية من معتمدية سوق الجديد عثر على كمية إضافية من السميد يتولى صاحب المحل احتكارها والمضاربة فيها.
وقد قدرت جملة المحجوز في العمليتين بـ1300 كلغ حيث تم إعلام إلادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.


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