سيدي بوزيد: حجز 1300 كلغ من مادة السميد بمعتمديتي السوق الجديد ومنزل بوزيان

قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالرقاب على إثر توفر معلومات عن ترويج مادة السميد خارج مسالك التوزيع بمداهمة منزل مشتبه به في معتمدية منزل بوزيان وبتفتيشه بعد استشارة النيابة العمومية تم العثور على أكياس من السميد يتولى صاحب المنزل بيعها بضعف ثمنها وذلك حسب بلاغ صادر عن ولاية سيدي بوزيد.

وتمت الإشارة أيضا الى انه بتفتيش مخزن عشوائي آخر بمنطقة الرميلية من معتمدية سوق الجديد عثر على كمية إضافية من السميد يتولى صاحب المحل احتكارها والمضاربة فيها.

وقد قدرت جملة المحجوز في العمليتين بـ1300 كلغ حيث تم إعلام إلادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.