سيدي بوزيد : الدورة 19 من المهرجان الصيفي ببئر الحفي من 21 إلى 24 أوت

تفتتح الدورة التاسعة عشرة من المهرجان الصيفي ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد يوم 21 أوت الجاري لتتواصل الى غاية يوم 24 أوت.

وتستهل فعاليات الدورة بفقرات تنشيطية للمدينة تقدمها مجموعة تويزة للفلكلور الشعبي، واستعراض للفروسية والغناء البدوي بالإضافة الى سهرة مع فرقة الرحمة للانشاد الصوفي بقفصة.

وتتواصل البرمجة حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، بسهرة للفن الشعبي مع الفنان رشيد القفصي يوم 22 أوت وعرض الطفل والعائلة للفنان أيمن بن جمعة وسهرة الراب والراي لمريم الدزيرية يوم 23 أوت.

ويكون الجمهور على موعد في اختتام الدورة يوم 24 أوت مع الفن الشعبي في عرض فني لمجموعة الشاب حكيم.