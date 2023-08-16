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وزارة التربية: غرة سبتمبر القادم هو موعد لاجراء الاختبار للالتحاق بالمعاهد التي تدرس المواد الفنية للسنة الدراسية 2023-2024

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 19:31 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة غرة سبتمبر القادم سيكون تاريخ إجراء اختبار الالتحاق بالمعاهد التي تدرس المواد الفنية خلال السنة الدراسية 2023-2024 لفائدة كافة التلاميذ المترشحين للالتحاق بالاختصاصات الفنية بهذه المعاهد.
ودعت التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الولوج الى الموقع للتسجيل الى تقديم مطالبهم مباشرة الى مصالح المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين بالنظر او عبر الموقع www.parent.education.tn وذلك قبل يوم الجمعة 25 اوت الجاري.


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