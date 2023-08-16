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كأس العالم للسيدات: انقلترا تبلغ الدور النهائي على حساب أستراليا

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 16:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بلغت إنقلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة اليوم الأربعاء لتفطر قلوب الأستراليين وتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.
و وضعت إيلا تون انقلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألف متفرج لكن سام كير قائدة أستراليا أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك انقلترا في الدقيقة 64.
لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد سبع دقائق أخرى لتضعها لورين هيمب في الشباك.
واقتربت كير من تسجيل التعادل قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنقلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بطلة أوروبا للنهائي يوم الأحد المقبل.


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