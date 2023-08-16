وزارة الفلاحة : تخصيص اعتمادات جمليّة بقيمة 15 مليون دينار لتمويل 3 آلاف قرض موسمي لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع الحبوب

خصصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اعتمادات جمليّة بقيمة 15 مليون دينار لتمويل 3 آلاف قرض موسمي لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع الحبوب.

وتم اتخاذ هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الوزارة، خلال اجتماع تنسيقي بين وزير الفلاحة والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، في إطار ضمان حسن الاستعداد للمواسم الفلاحيّة وإعطاء دفع خاص لتمويل المشاريع والمؤسّسات الصّغرى في القطاع الفلاح

كما وقع تخصيص اعتمادات جملية بقيمة 5 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين في قطاع التمور، وتمويل 100 مؤسسة ناشئة في مجال التكنولوجيا المعتمدة في القطاع

الفلاحي عبر احداث خط تمويل في حدود 2 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة.



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ومن بين الاجراءات الاخرى التي وقع اقرارها، وفق ذات المصدر، احداث خط تمويل في حدود 5 مليون دينار موجّه لفائدة صغار الفلاّحين لاقتناء وتركيز تجهيزات

لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة (photovoltaïque) الموجّة لضخ المياه،

واحداث آلية عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن تعنى بالاحاطة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الناشطة في القطاع الفلاحي بخط التمويل الموضوع على ذمتها بالبنك التونسي للتضامن ومتابعة

انجاز هذه المؤسسات والتدخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك قصد تذليل الصعوبات المعترضة.