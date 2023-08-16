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مجمع محاضن ورياض الأطفال يعلن إدراج جميع رياض الأطفال القانونية في المنظومة الخاصة بهم

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توصّل المجمّع المهني للمحاضن و رياض الأطفال التابع لمنظمة الأعراف (كونكت)، الأربعاء، الى اتفاق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لإدراج جميع رياض الأطفال القانونية في المنظومة الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية على أن يتم تسوية وضعيتهم لاحقا.

وافاد المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال في بلاغ له اليوم الاربعاء، أن التوصّل الى هذا الاتفاق جاء عقب جلسة عمل جمعت كل من رئيسة المجمع المهني نبيلة الميلادي من جهة، ورئيس ديوان وزارة المرأة و المدير العام للطفولة من جهة أخرى.

...

ويأتي اللقاء عقب صدور البلاغ المشترك قبل يومين عن كل من وزارات التربية و الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و الشؤون الدينية حول انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2023-2024 لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد سنة (2018) بالمدارس الابتدائية العمومية و الخاصة و برياض الأطفال و بالكتاتيب المتحصلة على تراخيص قانونية .

وكانت عملية التسجيل قد انطلقت من منتصف نهار أمس الثلاثاء لتتواصل إلى غاية يوم 5 سبتمبر القادم وتتم على الرابط التالي: www.preparatoire.education.tn




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