جمهور سليانة يتفاعل مع عـرض " طريزة " في سهرة دامت أكثر من ثلاث ساعات

ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان سليانة الدولي كان الجمهور على موعد في سهرة أمس الثلاثاء مع عـرض فنـي صوفـي فولكلـوري بـدوي بعنوان " طريزة " لعبـد الكريـم الباسطي والذي يندرج في إطار فعاليات مهرجان سليانة الدولى في دورته ال46

العرض الذي احتضنه معهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة، دام أكثر من ثلاث ساعات وحضره أكثر من ألف شخص من مختلف الشرائح العمرية حسب تقديرات مصادر أمنية لـ"وات".



وقدم عدد من الأصوات التونسية المتميزة بما في ذلك نورالدين الباجي وعلياء بلعيد ورضا الطرابلسي، مختارات من الأغاني الصوفية والوترية وكذلك الشعبية والبدوية، منها "جارت الأشواق" و"بالله يا زيار"



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و"نبدأ باسم الله" و"سعد بابا بوشيية" و"اه يا اللية" وغيرها من الأغاني وذلك وسط تفاعل لافت للجماهير.

وأفاد عبد الكريم الباسطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" بأن العمل عبارة عن فسيفساء تجمع بين أنماط موسيقية مختلفة على غرار الصوفي والسطمبالي والبدوي التونسي والتراث الوتري

حتى تتناسب مع جميع الأذواق.

وأكد في السياق ذاته أن عرض سليانة هو الثالث من نوعه والأنجح خاصة مع تفاعل الجماهير التي فاقت كل التوقعات.

وناشد بالمناسبة السلط المركزية إلى إنجاز مسرح هواء طلق لفائدة متساكني الجهة.