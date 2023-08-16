قبلي: امضاء اتفاقية شركة بين جمعية الباسقات ومندوبية الفلاحة لمزيد الاحاطة بالمراة الريفية

امضت جمعية الباسقات للتنمية بقبلي مؤخرا اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تهدف لدفع الاقتصاد التضامني الاجتماعي ومزيد الاحاطة بالمراة في الوسط الريفي وفق ما اكده رئيس هذه الجمعية خليفة قصد الله صباح اليوم لمكتب "وات" بقبلي .

واوضح المصدر ذاته ان هذه الاتفاقية تندرج اطار مشروع دعم تسويق منتوجات المراة الواحية بنفزاوة الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق التنمية للجميع الممول من سفارة المانيا

بتونس وبرنامج الامم المتحد الانمائي مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستمكن من تفعيل نقطة بيع منتوجات المراة بالوسط الريفي من خلال حسن استغلال هذا الفضاء ووضع ما يحتويه من معدات على ذمة المراة الواحية .

واضاف خليفة قصد الله ان التوجه نحو تفعيل نقطة بيع المنتوجات الحرفية للمراة بالجهة سيساعد في مزيد تسويق هذه المنتوجات وتحسين دخل الحرفيات الناشطات في مجال تثمين خيرات الواحة وخاصة منها التي تستغل ما توفره النخلة من مواد اولية سواءا التمور او الجريد او بقايا موسم الجمع علاوة على اضفاء قيمة مضافة على بعض المواد عبر التوجه نحو تحويلها لمواد غذائية او مستحضرات للزينة على غرار تحويل التمور الى مربى او سكر او شكلاطة او تحويلها لكحل للعيون



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كما اشار المصدر ذاته الى ان نقطة البيع التي ستستغل كشركة في اطار منوال الاقتصاد التضامني الاجتماعي تمثل فضاءا من المنتج الى المستهلك ييسر على الحرفيات عرض منتوجاتهن التي اصبح بامكان الراغبين في اقتنائها التواصل مع منتجاتها بصفة مباشرة وهو ما يساعد في تنمية القطاع الحرفي والحركة الاقتصادية بهذه الربوع .