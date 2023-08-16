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سليانة : تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة ب4 أطباء اختصاص

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تدعّم الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي بولاية سليانة مؤخرا ب4 أطباء اختصاص وذلك في إطار دعم الموارد البشرية بالمستشفى حسب المدير الجهوي للصحة بسليانة،عادل الحدادي
وبين الحدادي في تصريح اليوم الإربعاء لمكتب "وات" بسليانة أن الفريق الطبي الجديد يشمل اختصاصات أمراض القلب والنساء والتوليد والاطفال اضافة الى مساعد إستشفائي.
وافاد أن طبيبا مختصا في أمراض الأورام إلتحق أيضا بالمستشفى الجهوي بسليانة وستكون عيادته يوم الثلاثاء قائلا انه من المنتظر برمجة عمليات في القريب العاجل .
وأكد المسؤول أن الفريق سيقدم إضافة كبيرة في الخدمات الصحية، وسيمكن من تغطية النقص الذي يعاني منه المستشفى الجهوي
...

وأشار إلى أنه وقع فتح المناظرة الوطنية لأطباء الإختصاص وأطباء الصحة العمومية والصيادلة وسيكون لولاية سليانة نصيب أيضا من هذه الاختصاصات


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