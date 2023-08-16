مجلس المرأة العربية يرشح الباحثة والمخترعة التونسية حياة عمري لنيل "درع التميز الذهبي 2023"

رشح مجلس المرأة العربية الباحثة والمخترعة التونسية حياة عمري لنيل "درع التميز الذهبي 2023"، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء على ذلك.



وأوضحت حياة عمري، في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أنه سيتم تكريمها، في واحدة من أهم الجوائز العربية، خلال حفل سينتظم يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 في تونس على هامش تنظيم الملتقى الإقليمي السابع بتونس تحت عنوان "دور القياديات النسائية في مجال الذكاء الاصطناعي"

من 5 الى 8 سبتمبر القادم تحت اشراف جامعة الدول العربية وبالشراكة مع المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.



وأعربت العمري عن اعتزازها بهذا التكريم الذي جاء نتيجة العديد من من الأعمال و البحوث التي قامت بها مشيرة الى أنها شاركت خلال السنتين الأخيرتين كخبيرة في وضع إستراتيجيات و سياسات و برامج و خطط ذات علاقة بالتنمية الصناعية و البحث العلمي و الإبتكار و نقل و توطين التكنولوجيا مع العديد من المنظمات العربية و الدولية.وكان مجلس المرأة العربية قد لفت في ورقة إعلامية الى أن تكريم حياة العمري هو "عربون تقدير منه على قدراتها الإستثنائية التي تمتلكها والتأثير الإيجابي الذي أحدثته في مجال البحث العلمي وبروزها كشخصية رائدة ومتميزة في مجالات عديدة فضلاً عن عملها التطوعي الإيجابي نحو رحاب العالم أجمع التي تصب في مصلحة أرقى أهداف التنمية المستدامة.وأضاف مجلس المرأة العربية أن مثل هذه التكريمات تندرج في اطار ما توليه الدول العربية بحكوماتها ومجتمعاتها ومؤسساتها العامة والخاصة من اهتمام بقطاع المرأة ودعم خاص لأنشطة المسؤولية الاجتماعية وسبل تمكين المرأة العربية في القطاعات كافة ودورها في تقنيات التكنولوجيا الحديثة.يذكر أن مجلس المرأة العربية يعقد للسنة السابعة الحفل العربي "درع التميز الذهبي 2023" في تونس لتكريم شخصيات متميزة في عدة اختصاصات على مستوى المنطقة العربية، برعاية وحضور جامعة الدول العربية، بمشاركة وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، وبالشراكة الإستراتيجية مع المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية ومشاركة وزارة تكنولوجيات الإتصال التونسية وبالتعاون مع إتحاد إذاعات الدول العربية.يذكر أن حياة عمري حاصـلة على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التطبيقية والماجستير في الكيمياء الصناعية وأيضـا شـهادة مهندس وطني في الكيمياء الصناعية إضافة إلى شهادة محكم دولي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية وهي باحثة جامعية، عضو بمؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والديبلوماسية، و عضو بلجنة المهندسات العرب وبأمانة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة. لديها العديد من المنشورات العلمية الدولية، و 6 براءات اختراع وأكثر من مائة محاضرة علمية الدولية .حاصلة على أكثر من 80 جائزة دولية على غرار جائزة "افرابيا " للعلوم و الآداب من طرف مجلس الشـباب العربي والأفريقي، الجائزة الكبرى الفرنكوفونية و التانيت الذهبي للجمهورية الفرنسية، تحصلت أيضا على ثمانية ميداليات ذهبية في الأولمبياد العالمي للاختراع و الابتكار الذي أقيم فيالعديد من العواصم الأوروبية و كأس أوروبا للمخترعين- شـوفالييه الدولي للباحثين المخترعين 2015، و جائزة المهندسة العربية المتميزة لسنة 2016.وتحصلت على جوائز وطنية أهمها وسام الجمهورية التونسية بمناسبة عيد المرأة 13 أوت 2015، والجائزة الرئاسية والسنبلة الذهبية للعلوم 1 أفريل 2013 كما تم اختيارها أيضـا لسنتين متتاليتين 2016 و 2017 ضـمن المائة إمرأة عربية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم العربي.