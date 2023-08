ميسي يقود فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس البطولات في الولايات المتحدة

-THE GREASTEST THERE IS.

-THE GREATEST THERE WAS.

-THE GREATEST THERE EVER WILL BE.



LIONEL MESSI 🐐🇦🇷#Messi #Messi𓃵 #LeaguesCup2023#GOAT𓃵 #InterMiamiCF #InterMiamipic.twitter.com/sR1hzaK6pw