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احباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية في ليلة واحدة

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 23:13 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلنت وزارة الداخلية ليل الثلاثاء في بلاغ عن إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا في ليلة واحدة.

واوضحت الوزارة في بلاغها ان الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط احبطت 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وانقاذ 630 مجتازا وهم 550 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أما البقية 80 شخصا تونسيين.
من جهة اخرى افادت الوزارة في البلاغ ذاته ان وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني القت القبض على 20 شخصا من منظمين ووسطاء في عمليات الإجتياز وهم مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومورطين في عمليات "إجتياز ناجم عنه الموت" . واكد ان هذه الايقافات تندرج في إطار التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الإجتياز وصنع قوارب الموت .
...

وحجزت القوات الامنية 50 مركبا بحريا و سيارات و دراجات نارية بالاضافة الى مبلغ مالي قدر بحوالي 650 ألف دينار.

واذنت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية.


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