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صفاقس : اختتام فعاليات البرنامج الجهوي للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 22:02 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، بفضاء الكورنيش وسط مدينة صفاقس، فعاليات الدورة الـثلاثين للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تواصل من 27 جويلية الى 15 اوت الجاري، وذلك بعرض مسرحي لاكرام عزوز.
وقد ساهم في تنظيم المهرجان كل من المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بالتعاون والشراكة مع عديد الاطراف والمؤسسات العمومية والمنظمات والجمعيات وهياكل المجتمع المدني، تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وادارة المطالعة العمومية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
وافادت مديرة المكتبة الجهوية بصفاقس، مليكة شعبان، في تصريح لمكتب "وات" انه "قد تم الرهان والاعتماد في مختلف فقرات البرنامج الجهوي للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، على الرصيد العلمي للمكتبات وتثمينه، من اجل ابراز خاصية المجموعات الوثائقية بارصدة المكتبات العمومية، فضلاعن الجانب الادبي والحضاري المتوفر برصيد المكتبات، وذلك تماشيا مع الميولات القرائية للشباب والناشئة".
ومن ابرز فقرات المهرجان اللقاءات الادبية والامسيات الشعرية ومعارض الكتب العلمية والورشات العلمية والفنية والادبية والفكرية والعروض الفنية.


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