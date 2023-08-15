تقدم أشغال إعادة تهيئة ملعب المنزه محور لقاء بين وزير الشباب والرياضة ووزيرة التجهيز والإسكان

مثلّت متابعة تقدم إجراءات تنفيذ مشروع إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ وزارة التجهيز والإسكان بين وزير الشباب والرياضة كمال دقّيش ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني.



وتم خلال الجلسة تدارس الإشكاليات التي تعترض بعض المشاريع الرياضية منها الملعب الأولمبي بالمنزه ومدى تقدم مختلف مشاريع البنية التحتية الرياضية.

وشدّد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود للتسريع في نسق تقدم الأشغال واستكمال مشروع إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه في الآجال المتفق عليها مع ضرورة الالتزام بالجودة ومراعاة المواصفات الفنية العالمية حتى يستعيد هذا الصرح الرياضي العريق بريقه ويظلّ مكسبا للرياضة التونسية.



...



يذكر أن مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه يشمل إنجاز المدارج الجديدة بعد أن تم استكمال كل الاختبارات والدراسات التفصيلية وتدعيم جميع هياكل الملعب وإنجاز الهياكل المعدنية وتدعيم حجرات الملابس وإنجاز الاختبارات اللازمة على الغطاء القديم للملعب.