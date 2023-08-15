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محمد صلاح يعطي الضوء الأخضر لاتحاد جدة (تقاريراعلامية)

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 17:09 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفادت تقارير اعلامية , اليوم الثلاثاء أن الدولي المصري محمد صلاح قد أعطى الضوء الاخضر لاتحاد جدة السعودي لكرة القدم من اجل التفاوض مع فريقه ليفربول الانقليزي و الحصول على خدماته هذا الصيف.

وذكرت المصادر ذاتها ، أن صلاح أعطى لاتحاد جدة, الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول, من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.
وكانت تقارير قد أوضحت أن اتحاد جدة عرض على صلاح 180 مليون يورو لمدة موسمين, إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ليفربول, وهو ما نفاه رامي عباس وكيل اللاعب الذي اكد أن صلاح مستمر مع "الريدز" هذا الموسم.
...


وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول, يورغن كلوب, حالة من التوتر, خاصة بعد تعويضه في لقاء تشيلسي, وخروج اللاعب غاضبا.
وحال انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة, فإنه سيزامل كوكبة من النجوم, وفي مقدمتهم كريم بن زيمة, ونغولو كانتي، وفابينيو.
يذكر أن اتحاد جدة يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ورابطة أبطال آسيا خلال الموسم الحالي, بجانب دفاعه عن لقب البطولة السعودية للمحترفين.


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