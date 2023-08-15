فاروق بوعسكر: مشروع التحديد الجغرافي للعمادات مشروع وطني وتاريخي والهيئة ستعلن الرزنامة الانتخابية بعد صدور الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين

بين رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أن مشروع التحديد الجغرافي للعمادات والذي انجز بكفاءات وموارد تونسية خالصة في وقت قياسي يعتبر مشروعا وطنيا وتاريخيا لكونه اول مشروع من نوعه ينجز منذ الاستقلال واعتبارا كذلك لتغطيته كامل المجال الجغرافي للبلاد التونسية استنادا الى احدث التقنيات الموجودة





و اضاف بوعسكر خلال اشرافه اليوم الثلاثاء بولاية بن عروس على تكريم مختلف القائمين على انجاز المسح الجغرافي للعمادات بالجهة ، انه تم رفع أكثر من 63 ألف إحداثية خاصة بالمجال الترابي للجمهورية التونسية بعد ان كانت لاتتجاوز في السابق الـ 400 احداثية وذلك بفضل العمل المنجز من قبل 147 فريقا ميدانيا و492 لجنة جهوية ، موضحا ان هذا الانجاز سيساهم في بلورة الخطط الاستراتيجية للدولة ومخططاتها المستقبلية .



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وتابع بوعسكر ان الانتهاء من هذا المشروع سيمكن الهيئة من تحيين السجل الانتخابي استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة ويساعدها كذلك على ضبط مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين وفق الخارطة الانتخابية الجديدة .



وستطلق الهيئة خلال الايام القليلة القادمة وفق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في خدمة التثبت من مراكز الاقتراع وذلك في انتظار ضبط الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات القادمة بعد اصدار رئاسة الجمهورية للأمر المتعلق بدعوة الناخبين .

وبخصوص التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية اوضح بوعسكر ان الهيئة قامت بنشر كل المعطيات المتعلقة بالدوائر الانتخابية المحلية على صفحتها الرسمية والبالغ عددها 2155 في 2085 عمادة بزيادة حوالي 70 دائرة والتي تشمل التقسيم الاستثنائي للعمادات الكبرى التي تم تقسيمها انتخابيا الى دائرة اولى ودائرة ثانية وذلك في انتظاراصدار تقسيم الدوائر وضبط المقاعد الانتخابية في شكل امر من قبل رئاسة الجمهورية في قادم الايام وفق تعبيره .