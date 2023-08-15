(وات/الأسعد محمودي) - سهرة على إيقاعات الموسيقى الهادئة والملتزمة المنبعثة من الآلات الموسيقية في عرضْين مختلفيْن موسيقيا لكن متكامليْن على مستوى الرسالة الفنية الملتزمة لكليها. هكذا كانت أجواء سهرة الليلة الماضية (14 أوت) ضمن الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي وأمام جمهور نوعي جاء ليشنف آذانه بموسيقى كلاسيكية متفردة في عرض "ثلاثي تقسيم" وأخرى حاملة لرسائل الحرية والإنسانية في عرض "ثلاثي جبران"، حيث لا رقص فيهما ولا ضوضاء.



وكانت بداية السهرة مع "ثلاثي تقسيم" وهي مجموعة تركية أنشأها سنة 2007 أصدقاء الطفولة "حسنو شلندر جي" و"آيتاك دوغان" و"وإسماعيل تونشبيليك"، وهم الذين تربوا على التخت الشرقي والموسيقى الطربية وأصولها العثمانية إلى جانب الألحان الغجرية، فكانت الألحان المنبعثة من آلات "الكلارينيت" و"القانون" و"الساز" تشرح النفوس وتبعث على السكينة والطمأنينة.





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وسافر "ثلاثي تقسيم" بالحاضرين إلى عوالم فنية من شرق آسيا والمشرق العربي حيث موسيقى الفلامنكو الصوفية التي تطهّر الروح وتسافر بها إلى عوالم الخلود والكمال. وبدت الموسيقى متناغمة مع مكونات مدينة اسطنبول وتركيبتها الفسيفسائية التي تُبرز فترة الإزدهار العثماني في تلك الفترة.



وتكريما لتونس ولجمهورها، احتفت هذه المجموعة التركية بالفنانة الراحلة صليحة، فعزفت ألحان "آه ودعوني" بمهارة عالية صفّق على إثرها الحاضرون بحرارة انبهارا بجمال الأداء. كما عزفت المجموعة مقطعا من "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم من ألحان بليغ حمدي. استمرت الرحلة لحوالي 70 دقيقة كانت فيها الكلمة للآلة الموسيقية التي أسرت الجمهور بألحانها الساحرة، ثم لتترك فيما بعد هذا الجمهور الأسير للموسيقى الراقية أمام مجموعة متميزة هي "ثلاثي جبران".

وهذه المجموعة الموسيقية الثانية "ثلاثي جبران" هي فلسطينية المنشأ والهوى للفرسان الثلاثة سمير ووسام وعدنان جبران وهم إخوة ينقنون العزف على آلة العود بمهارة فائقة حيث حازوا على ذخيرة موسيقية كبرى بعد مشوار فني ناهز ثلاثة عقود جابوا خلالها مدن العالم للعزف والغناء والتعريف بالقضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية بحق شعبهم.

وعلى صوت الشاعر الراحل محمود درويش، اعتلى ثلاثي جبران الركح الذي تزيّن بأشجار الزيتون رمز الصمود والكفاح الفلسطيني، كما أضيئت الشموع تخليدا للشهداء وإحالة على شعلة الأمل في التحرر والانعتاق.

وظلّ الجمهور مشدودا طيلة أكثر من ساعة لما يٌقدم على الركح من موسيقى تتخطى كل الحدود لتسكن الأفئدة وتشحن النفوس بقيم الحرية والعدالة الإنسانية ولتنتصر للمضطهدين والمستضعفين في دولة فلسطين.

ولم يغفل هذا العرض عن استحضار صوت محمود درويش الذي لم يشف من حبّ تونس والذي كان فضله كبيرا على هذه المجموعة التي لم تتنكّر له بل إنها تكرّمه في عروضها حيثما حلّت في أي مدينة في العالم. وتكرّر حضور درويش من خلال "الجدارية" و"انتظرها" و"غريبان في شارع". وكان صوته دائما مرفقا بألحان آلة العود.

وفاجأ "ثلاثي جبران" الجمهور بالخروج عن البرنامج المعدّ سلفا، فكرموا الفنانة التونسية الفقيدة ذكرى محمد بأداء رائعتها "وحياتي عندك"، ثم اختتم الإخوة جبران حفلهم بأغنية "أهواك واتمنّى لو أنساك" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.