Babnet

المهدية: إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد أحد الأشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة (مصدر قضائي)

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد أحد الأشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة والتي يعاقب عليها الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 بالسجن مدة 20 سنة مع خطية مالية بـ100 ألف دينار.
وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ فتح بحث تحقيقي ضد أحد المواطنين بمنطقة قصور الساف بعد مداهمة مستودعين تابعين له وضبط مواد غذائية مدعمة بهما.
وبين، في ذات الصدد، أن الوحدات الأمنية وأعوان المراقبة الاقتصادية داهموا المستودع الأول، بالتنسيق مع النيابة العمومية، وحجزوا 600 كلغ من السميد المدعم، و300 لتر من الزيت النباتي، إلى جانب 700 كلغ من الفارينة، و300 كلغ من العجين الغذائي، و3760 كلغ من الكسكسي كانت على متن شاحنة تابعة لنفس الشخص.
وعثرت القوات الأمنية، في المستودع الثاني، على 725 كلغ من السكر المدعم، و265 علبة سجائر، وتولت حجزها إلى جانب الكميات المذكورة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار.
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271545


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 15 أوت 2023 | 28 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:13
16:09
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
35°-25
35°-24
36°-26
35°-27
  • Avoirs en devises
    23718,9

  • (14 août)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,38500 DT        1$ =3,08410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 août)   496,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*