المهدية: إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد أحد الأشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة (مصدر قضائي)

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد أحد الأشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة والتي يعاقب عليها الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 بالسجن مدة 20 سنة مع خطية مالية بـ100 ألف دينار.

وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ فتح بحث تحقيقي ضد أحد المواطنين بمنطقة قصور الساف بعد مداهمة مستودعين تابعين له وضبط مواد غذائية مدعمة بهما.

وبين، في ذات الصدد، أن الوحدات الأمنية وأعوان المراقبة الاقتصادية داهموا المستودع الأول، بالتنسيق مع النيابة العمومية، وحجزوا 600 كلغ من السميد المدعم، و300 لتر من الزيت النباتي، إلى جانب 700 كلغ من الفارينة، و300 كلغ من العجين الغذائي، و3760 كلغ من الكسكسي كانت على متن شاحنة تابعة لنفس الشخص.

وعثرت القوات الأمنية، في المستودع الثاني، على 725 كلغ من السكر المدعم، و265 علبة سجائر، وتولت حجزها إلى جانب الكميات المذكورة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار.



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