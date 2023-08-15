امال بلحاج موسى: برنامج رائدات تلقى 11 الفا و 400 طلب تمويل لمشاريع من طرف النساء والفتيات

اكدت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى اليوم الثلاثاء، ان المنصة الالكترونية لبرنامج رائدات التي تم وضعها منذ سنة قد تلقت 11 الفا و 400 طلب تمويل لمشاريع من قبل النساء والفتيات.



وأوضحت في تصريح اعلامي على هامش موكب عرض لقصص نجاح البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" بمدينة الثقافة بالعاصمة ان الوزارة تمكنت على مدى هذه السنة من تليبة 2500 طلب لتمويل مشاريع، معتبرة ان نسبة الاقبال على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع من قبل النساء تعد مرتفعة.





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وفسرت ان منهجية العمل التي تم وضعها هو تمويل 600 مشروع سنويا وذلك على مدى خمس سنوات ولكن امام الاقبال الذي وصفته "بالهائل" على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع تم الترفيع في ميزانية البرنامج من 50 مليون دينار الى 70 مليون دينار وذلك بالشراكة مع عدد من البنوك على غرار البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



وأضافت بلحاج موسى انه ومن ضمن ال2500 مشروع هناك 1150 مشروعا لخريجات التعليم العالي وصاحبات الشهائد العليا. وقد تراوحت اعمار المنتفعات بمشروع رائدات من 18 الى 45 سنة (حوالي 2000 مشروع للفئة الشبابية)، مبرزة ان هذه المشاريع تتعلق بمجالات متعددة على غرار المجال الصناعي (480 مشروعا) والمجال الفلاحي (140 مشروعا ) والمجال التجاري (170 مشروعا) ومجال الخدمات ( 750 مشروعا)

وقالت ان بين اهم الولايات التي استفادت من برنامج رائدات هي تونس ثم بن عروس وجندوبة والقصرين وسيدي بوزريد وباجة، مؤكدة ان المطلوب اليوم هو مزيد التعريف بأهمية هذا البرنامج في بقية ولايات الجمهورية.

وبينت ان من بين اهم التحديات التي تعترض برنامج"رائدات" هو مزيد التعريف به والتركيز على تمويل المشاريع المتوسطة باعتبار ان المشاريع المتوسطة ذات طاقة تشغيلية اكبر وفي غالبيتها ذات صلة باهداف التنمية المستدامة المنخرطة فيها تونس منذ سنة 2015.

وذكرت باهمية برنامج رائدات و بالامتيازات التي يقدمها للنساء والفتيات من خلال التمويل الذاتي الذي تدفعه الوزارة ومن ثم يقع تسديد نسبة 20 بالمائة من التمويل الذاتي دون فائض وبمدة امهال تتراوح مابين 3 و5 سنوات

واستعرضت بالمناسبة عدد من النساء المتحصلات على التمويل في اطار برنامج "رائدات" تجاربهن وقصص نجاحهن منذ بداية المشروع الى مرحلة التسويق والانتشار.