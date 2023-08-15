المنستير: انخراط 66 نقطة بيع في موسم التخفيضات الصيفي بموجب 36 تصريحا بالتخفيض

تلقّت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، إلى غاية اليوم الثلاثاء، 36 تصريحا بالتخفيضات الموسمية، انخرطت بموجبها 66 نقطة بيع بولاية المنستير في موسم التخفيضات الصيفي وهو عدد قابل للارتفاع، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة زهرة ثابت .



وأوضحت ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التصاريح توزعت إلى 18 تصريحا و34 نقطة بيع في قطاع الملابس الجاهزة، و13 تصريح و22 نقطة بيع في قطاع الأحذية، و3 تصاريح و3 نقاط بيع في ملابس وألعاب الأطفال، وتصريحا واحدا و6 نقاط بيع في قطاع الأقمشة، وتصريح واحد ونقطة بيع واحدة في قطاع التجميل والعطورات، علما أن هذه النقاط تقع بمدن المنستير وقصر هلال والمكنين وجمال وطبلبة.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية 10 مخالفات اقتصادية، منها 4 مخالفات تعلقت بعدم اعتماد تصريح في الملابس الجاهزة، و6 مخالفات اقتصادية بسبب مخالفة قاعدة التأشير الثنائي.



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وسجلت انطلاقة موسم التخفيضات الصيفي بالجهة، الذي يتواصل من 7 أوت الجاري إلى 17 سبتمبر 2023، إقبالا محتشما بسبب محدودية القدرة الشرائية للمواطن وتزامن موسم التخفيضات الصيفي مع مصاريف الصائفة من أفراح ومهرجانات وترفيه، والاستعداد للعودة المدرسية، حسب زهرة ثابت.

من جانبهم، أكّد عدد من أصحاب المحلات، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ البيوعات في الملابس والأحذية ومواد التجميل والعطورات أقل بنسبة 30 في المائة مقارنة بموسم التخفيضات الصيفي في السنة الفارطة، متوقعين أن لا يتطور الإقبال كثيرا خلال الأيام المقبلة.

وأشارت صاحبة محل لبيع الأحذية إلى أنّ الأسعار ارتفعت وبالكاد يتم تحقيق هامش ربح، في حين أجمع عدد من المستهلكين أنّ التخفيضات ليست كبيرة والأسعار لا تختلف كثيرا عن الأسعار خارج موسم التخفيضات، وسينتظرون حتى تصبح نسبة تخفيضات أكثر من 50 في المائة.

وتتراوح التخفيضات إلى غاية اليوم بين 20 في المائة و60 في المائة في الملابس والأحذية وهي نسب تختلف من محل إلى آخر.