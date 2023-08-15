المنستير: توجيه تهمة القتل العمد لسائحة تشيكية وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

وجّه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الاثنين، بعد ختم الأبحاث، إلى سائحة تشيكية تهمة القتل العمد لزوجها مع سابقية القصد طبقا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، مع إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.
وأوضح فريد بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السائحة التشيكية بحالة إيقاف حاليا، حيث قرّر قاضي التحقيق منذ 21 جويلية المنقضي الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث في قضية وفاة مسترابة لزوجها في انتظار ورود نتيجة تقرير الطبيب الشرعي واستكمال الأبحاث لمعرفة أسباب هذه الوفاة وملابساتها.
وأوضح فريد بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السائحة التشيكية بحالة إيقاف حاليا، حيث قرّر قاضي التحقيق منذ 21 جويلية المنقضي الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث في قضية وفاة مسترابة لزوجها في انتظار ورود نتيجة تقرير الطبيب الشرعي واستكمال الأبحاث لمعرفة أسباب هذه الوفاة وملابساتها.
وتعود وقائع القضية إلى الأربعاء 19 جويلية 2023 تاريخ إعلان سائحة تشيكية تبلغ من العمر 50 سنة عن وفاة زوجها البالغ 60 سنة في غرفة بأحد النزل بالجهة، لتتم إحالة الجثة على الطبيب الشرعي الذي كشف بتاريخ 20 جويلية الماضي أنّ الجثة تحمل آثار خنق على مستوى الرقبة، حسب ذات المصدر القضائي.
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