المنستير: توجيه تهمة القتل العمد لسائحة تشيكية وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

وجّه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الاثنين، بعد ختم الأبحاث، إلى سائحة تشيكية تهمة القتل العمد لزوجها مع سابقية القصد طبقا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، مع إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.وأوضح فريد بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السائحة التشيكية بحالة إيقاف حاليا، حيث قرّر قاضي التحقيق منذ 21 جويلية المنقضي الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث في قضية وفاة مسترابة لزوجها في انتظار ورود نتيجة تقرير الطبيب الشرعي واستكمال الأبحاث لمعرفة أسباب هذه الوفاة وملابساتها.