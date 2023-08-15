قبلي: تنظيم ندوة فكرية جهوية في إطار مهرجان نوّارة بعنوان "الاستثمار لدى المرأة بقبلي: الواقع والافاق"

احتضنت المكتبة العمومية بدوز الشمالية من ولاية قبلي، أمس الاثنين، ندوة فكرية جهوية بعنوان "الاستثمار لدى المرأة في ولاية قبلي: الواقع والافاق" أمّنها الباحث جلال الشعينبي في إطار الدورة الرابعة لمهرجان نوارة الذي تنظمه جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز من 13 الى 16 أوت الجاري.



وأوضح الباحث جلال الشعينبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الندوة انطلقت من التعريف بصعوبات الاستثمار في جهة قبلي باعتبارها جهة ذات بيئة صحراوية قاحلة لا تشجع على إحداث المشاريع بسبب قساوة الظروف الطبيعية التي تعطّل بعث المؤسسات ومنها بالاساس زحف الرمال، إضافة الى بعد الجهة عن الاقطاب الصناعية الكبرى في المدن، والافتقار لشبكة عصرية للنقل تشمل خاصة المطار والسكك الحديدية لما لهما من دور في ربط هذه الربوع بمحيطها الداخلي والخارجي.





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وأشار الى أنه ورغم هذه الصعوبات غير الجاذبة للاستثمار، والتي يضاف اليها تردد البنوك في تمويل المشاريع الكبرى، وطول وتشعب الاجراءات الادارية للحصول على الحوافز والامتيازات لبعث المؤسسات، الا ان نسق الاستثمار بولاية قبلي قد شهد خلال السنوات الاخيرة تطوّرا ملحوظا حيث ارتفع عدد المؤسسات المصدرة من 14 مؤسسة سنة 2015 الى 28 مؤسسة حاليا الا انها ظلّت كلها مؤسسات خاصة ورجالية لم تبرز من خلالها نساء صاحبات أعمال وشركات كبرى تستقطب المزيد من اليد العاملة.

وأكّد، في ذات السياق، أنّ نسبة البطالة في صفوف النساء بولاية قبلي تتجاوز 53 بالمائة في صفوف صاحبات الشهادات العليا في حين ان هذه النسبة لا تتجاوز 15 بالمائة لدى الرجال، مشيرا إلى أن عدد النساء صاحبات المشاريع بالجهة يقدر بـ 450 امراة فقط اغلبهن في مجال التجارة والمهن الصغرى.

ودعا، بالمناسبة، الى ضرورة السعي لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي لا تزال تحول دون تعزيز فرص الاستثمار لدى المرأة، وذلك عبر توجه البنوك نحو تمويل افكار المشاريع النسائية، مع إعداد دراسات استراتيجية جهوية تبحث في فرص ومقوّمات الاستثمار لدى المرأة، علاوة على الترفيع في سقف القرروض الحسنة، وقروض بنك التضامن، إلى جانب مضاعفة عدد المتمتعات ببرنامج "رائدات"، وإقرار حوافز استثنائية لفائدة صاحبات افكار المشاريع المجدّدة، مع العمل على تركيز بنية أساسية متطوّرة قادرة على تشجيع الاستثمار بهذه الربوع تشمل تطوير شبكات النقل وشبكات التواصل من خلال الرفع من تدفق الانترنات بالجهة.