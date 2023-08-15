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كأس العالم للسيدات: المنتخب الاسباني يتأهل للدور النهائي بفوزه على السويد 2 - 1

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تأهل المنتخب الاسباني الى الدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، الجارية فعالياتها بأستراليا ونيوزيلندا، اثر فوزه اليوم الثلاثاء على نظيره السويدي بنتيجة 2 - 1 .
وبادر المنتخب الاسباني بالتهديف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ايدن بارك، عن طريق اللاعبة سلمى بارالويلو في الدقيقة 81، قبل أن تعدل السويد النتيجة عبر ريبيكا بلومكفيست في الدقيقة 88.
وعند نهاية الوقت القانوني، منحت اللاعبة الاسبانية أولغا غارسيا هدف الفوز لمنتخب بلادها في الدقيقة 90، وتقود اسبانيا في مشاركتها المونديالية الثالثة الى أول نهائي عالمي لها.
وسيضرب المنتخب الاسباني يوم الأحد القادم موعدا في المباراة النهائية مع الفائز في لقاء الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا الخميس بين المنتخب الأسترالي البلد المنظم و المنتخب الانقليزي.


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