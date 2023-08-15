تطور عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 5ر49 بالمائة الى موفى جويلية 2023

ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي، منذ بداية الموسم الى غاية موفى شهر جويلية 2023، بنحو 5ر49 بالمائة لتبلغ 1ر2765 مليون دينار وانخفضت الكميات المصدرة بنسبة 6ر2 بالمائة لتبلغ 4ر171 الف طن مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2022/2021

وحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي مع موفى شهر جويلية 2023، ارتفع متوسط السعر خلال الاشهر العشرة الاولى من الموسم بنسبة 5ر53 بالمائة اي 13ر16 دينار للكلغ مقابل 51ر10 دينار للكلغ مسجلة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط