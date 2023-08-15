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انخفاض عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 2ر1 بالمائة الى موفى جويلية 2023

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 11:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
بلغت صادرات التمور التونسية، منذ بداية الموسم الى غاية موفى شهر جويلية 2023، نحو 8ر114 الف طن بقيمة 5ر685 مليون دينار اي بانخفاض بنسبة 7ر3 بالمائة على مستوى الكميات و 2ر1 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2022/2021
ووفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي الى موفى جويلية 2023، ارتفع متوسط السعر خلال الاشهر العشرة الاولى من الموسم الحالي بنسبة 7ر2 بالمائة ليبلغ 97ر5 دينار للكلغ مقابل 82ر5 دينار للكلغ مسجلة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط


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